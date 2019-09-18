РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 18 сен. Стали известны итоги конкурса «Леди-Бизнес Подмосковье – 2019», в десятку лучших вошла жительница подмосковного Красногорска Мария Кулькова, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Итоги конкурса «Леди-Бизнес Подмосковье – 2019» подвели в доме правительства Московской области 17 сентября.

«Мария Кулькова стала лауреатом номинации «Инновации» в суперфинале конкурса «Леди-Бизнес Подмосковье – 2019». Жительница Красногорска руководит ООО «Драфт», которое занимается реализацией проектов по совершенствованию дорожной инфраструктуры округа», – говорится в сообщении.

Всего в областном конкурсе приняли участие более 600 представительниц малого и среднего бизнеса региона. В финал вышли 36 победительниц муниципального этапа. В ходе финала каждая участница выступила со своей видеовизиткой и представила на суд жюри бизнес-кейс.

«Так приятно видеть много молодых, красивых, успешных женщин здесь. В бизнесе никогда не бывает непрерывных побед. Поэтому желаю вам и вашим бизнес-начинаниям быть по совокупности лет очень успешными. А правительство области вас поддержит и будет помогать всеми ресурсами, которые у нас есть», – сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Министр правительства Московской области по информполитике Анастасия Звягина отметила, что конкурс деловых женщин необходимо развивать дальше и активно популяризировать.

«Позвольте вас от имени Московской области поздравить с финалом. Как говорит Андрей Юрьевич Воробьев, многое держится на женщинах. Этот конкурс проходит в рамках президентского нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и призван популяризировать, развивать деловую активность среди прекрасной половины человечества. Считаю, что женское предпринимательство – новый драйвер развития экономики», – пояснила Звягина.

По словам главы Красногорска Эльмиры Хаймурзиной, в 2018 году 100% грантов на поддержку малого и среднего бизнеса в муниципалитете получили женщины-предприниматели.