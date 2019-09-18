РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 сен. Во всех поликлинических отделениях Люберецкой областной больницы ежедневно организован прием жителей для прохождения диспансеризации, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Для прохождения медицинского обследования пациенту необходимо иметь при себе полис ОМС, паспорт и СНИЛС», – сказал Ружицкий.

По его словам, с начала года комплексное обследование уже прошли 35597 человек. Из них 328 – в Единый день диспансеризации, который состоялся 14 сентября.