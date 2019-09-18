РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 сен. Прокатиться на Бэт-мобиле и пройти квест «Тайна Бэтмена» можно будет 21 сентября в парке имени Виктора Талалихина в подмосковном Подольске, сообщила «РИАМО в Подольске» организатор мероприятия.

Мероприятие рассчитано на детей в возрасте от 6 до 12 лет.

«Только 21 сентября в 11:00 в парке имени Талалихина организация «Праздники с характером» совместно с мотоклубом «Вольница Подольск» организуют квест-шоу «Тайна Бэтмена». Программа рассчитана на 1,5 часа и включает зажигательные игры на командообразование, развитие логики, внимания и памяти, мастер-класс по созданию талисмана от Бэтмена, фото и поездку на Бэт-мобиле», – сказала организатор.

Требуется предварительная запись в группе организаторов.