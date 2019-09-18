РИАМО - 18 сен. На Рижском направлении Московской железной дороги со среды частично восстановили вечернее расписание движения электричек, сообщается на официальном сайте «Центральной ППК».

«Часть ремонтно-путевых работ для этого перенесена на дневное непиковое время», - говорится в сообщении.

В ЦППК призвали пассажиров учесть изменения при планировании поездок и заранее ознакомиться с расписанием.

Кроме того, в связи с частичным изменением расписания и восстановлением ряда вечерних пригородных поездов будет скорректирован и график движения компенсационных автобусов. Он будет опубликован дополнительно.