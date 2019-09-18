РИАМО - 18 сен. Директор Института профессионального кадровика и практикующий консультант в области трудового законодательства Валентина Митрофанова заявила, что введение электронных трудовых книжек в России поможет бороться с подделками, так как новый вид документа будет встроен в общую систему контроля за работодателем.

С начала 2020 года в России будут введены электронные трудовые книжки. Работодателей обязуют ежемесячно представлять в Пенсионный фонд информацию о трудовой деятельности сотрудников. А с 2021 года бумажные трудовые останутся только у тех, кто написал об этом соответствующее заявление.

«Бумажные трудовые книжки легче потерять. Очень много сейчас существует поддельных бланков трудовых книжек. Если это будет электронная трудовая книжка, то она будет встроена в общую систему информационной аналитики и контроля за работодателем. Оформить левый документ, который подтверждает трудовой стаж, будет нельзя», - сказала Митрофанова в эфире Радио «Комсомольская правда».

Она отметила, что с электронными документами значительно снизится число ошибок, так как в бумажной версии неправильных данных о стаже, периодах работы, а также других нарушений, связанных с оформлением, достаточно много. Кроме того, на сегодняшний день многим людям приходится доказывать ПРФ свое право на стаж, в том числе и через суды.