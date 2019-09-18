РИАМО – 18 сен. Верховный суд РФ не согласился с решением Тимирязевского суда Москвы и Мосгорсуда и отменил решение об увольнении сотрудницы одного из НИИ столицы, которая не смогла приехать на работу из-за снегопада, сообщает ТАСС.

Женщина отправилась на личном авто 3 февраля 2018 года в деревню Фелисово городского округа Мытищи Подмосковья к своим родителям. Но вернуться в столицу она не смогла, так как единственную дорогу занесло снегопадом. Она предупредила руководителя об этом, но через несколько дней ее уволили за прогул. Женщина пыталась обжаловать решение в судах первой инстанции, но те не встали на ее сторону. Тогда она обратилась с кассационной жалобой в Верховный суд РФ.

«Коллегия пришла к выводу, что суды первой инстанции проверили не все обстоятельства дела и не оценили соразмерность увольнения. Женщина не могла выехать из деревни из-за неочищенной после сильного снегопада дороги, при этом данный населенный пункт имеет только одну дорогу на въезд и выезд, общественный транспорт там не ходит, а до ближайшей станции 10 километров», - отмечается в материале.

Изучив все имеющиеся данные, ВС РФ встал на сторону женщины и отменил решение суда, признавшего увольнение законным. Дело направили на новое рассмотрение.

В феврале 2018 года министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что у опоздавших на работу из-за рекордного снегопада россиян, но предупредивших об этом работодателя, не должно возникнуть проблем.