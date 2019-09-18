РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 сен. Работы по ремонту фасада завершили в многоквартирном доме на Октябрьском проспекте в подмосковных Люберцах, сообщил заместитель главы администрации горокруга Василий Власов.

В среду Власов совместно с представителями партии «Единая Россия» проверил качество ремонта фасада в доме №191, корпус 2 на Октябрьском проспекте.

«В этом доме завершен ремонт фасада, сегодня управляющая компания приступает к ремонту кровли в этом доме. До 15 октября все ремонтные работы должны быть завершены», – сказал Власов.

По его словам, до 1 октября подрядчик должен завершить все работы по устройству внутренних инженерных сетей.