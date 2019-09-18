РИАМО - 18 сен. Минувшим летом на специализированные стоянки «Московского паркинга» было перемещено более 900 автомобилей с двигателями повышенной мощности (свыше 250 лошадиных сил), которые были припаркованы в неположенных местах: на тротуарах, пешеходных переходах, под запрещающими знаками, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГКУ «АМПП».

Среди эвакуированных за нарушения правил парковки оказались по 181 автомобилю BMW и Mercedes, 97 машин марки Infinity, 75 автомобилей Lexus, 66 авто Land Rover и 64 машины Porsche.

«Нередко среди автомобилей, припаркованных на тротуарах, пешеходных переходах, вторым рядом или под запрещающим знаком, встречаются мощные спорткары или тяжелые внедорожники. Вероятно, их владельцы полагают, что если у них эксклюзивный или негабаритный автомобиль, то работники службы эвакуации не рискнут его забрать. Это заблуждение - в парке эвакуаторов АМПП есть специальные эвакуаторы для тяжеловесной или негабаритной техники, способные переместить любой автомобиль», - сказал собеседник агентства.

АМПП просит автомобилистов быть внимательными при парковке и оставлять автомобили только в разрешенных для этого местах. Неправильно припаркованные автомобили мешают другим участникам дорожного движения и могут стать причиной ДТП.

«Напоминаем, что перемещение неправильно припаркованных машин на спецстоянки осуществляется только по решению должностных лиц ГИБДД или МАДИ», - добавил представитель пресс-службы.

По всем вопросам, в том числе связанным с порядком получения автомобиля со специализированной стоянки, можно обратиться в единый контакт-центр «Московский транспорт» по телефонам: 8 (495) 539-54-54 или 3210 (с мобильного).