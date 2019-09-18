РИАМО - 18 сен. В Москве с 27 по 29 сентября впервые состоится кинофестиваль студенческих фильмов «Вознесенский Fest. Мне 20 лет», в конкурсную программу вошли 35 кинокартин, которые сняли студенты столичных киношкол, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Первый кинофестиваль студенческих фильмов «Вознесенский Fest. Мне 20 лет» пройдет с 27 по 29 сентября. В нем примут участие студенты и преподаватели ведущих киношкол столицы. В конкурсную программу фестиваля вошли 35 фильмов. Показы будут проходить в Московской школе нового кино по адресу: Ленинградский проспект, 17», - говорится в сообщении.

Фильмы отбирали креативный продюсер фестиваля, киновед Зоя Кошелева, а также киноведы и преподаватели творческих вузов Жамила Двинятина и Даниил Смолев.

В состав жюри вошли кинорежиссер, лауреат многих международных кинопремий Елизавета Стишова, драматург и сценарист Валерий Печейкин, киновед, кинокритик, кандидат философских наук Денис Вирен.

Каждый день фестиваля будет заканчиваться обсуждением фильмов. Награждение пройдет в последний день смотра, 29 сентября. Победители получат денежные премии.

«Организатором фестиваля стал Культурный центр Андрея Вознесенского. «Вознесенский Fest. Мне 20 лет» сопровождает выставочный проект центра «Им 20 лет», посвященный 55-летию выхода на экраны фильма Марлена Хуциева «Мне двадцать лет» и памяти великого режиссера», - добавляется в материале.

Вход на фестиваль бесплатный, но необходимо зарегистрироваться.