РИАМО - 18 сен. В Серпухове продолжается благоустройство Привокзальной площади, там завершают укладку бордюра и поставили основание под новый памятник, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Накануне в город был доставлен постамент под памятник. Фундаментная плита под установку готова, в скором времени рабочие приступят к монтажу композиции», - говорится в сообщении.

На данный момент строители завершают укладку гранитного бордюра вокруг памятника и плитки в тротуарных зонах. Скоро они займутся заливкой стенок фонтана и их облицовкой. Кроме того, близится второй этап озеленения территории площади. Позже здесь установят малые архитектурные формы, которые будут сделаны в едином стиле, — урны скамейки, вазоны для деревьев и цветов, фонари, приствольные решетки. Павильоны также будут объединены дизайнерскими решениями.

Кроме озеленения, в рамках благоустройства на Привокзальной площади организуют круговое движение и создадут новые парковочные места, обустроят дополнительные зоны ожидания.