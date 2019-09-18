РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 сен. Подрядчик приступил к строительству мусороуборочной площадки на Железнодорожной улице в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска 17 сентября начались работы по строительству мусороуборочной площадки вблизи дома №62/2 по улице Железнодорожная», – говорится в сообщении.

Также в ближайшие дни начнутся работы по строительству мусороуборочной площадки вблизи дома №24 по Заводской улице.