РИАМО – 18 сен. Подмосковный Реутов 21 сентября присоединится к областной акции «Наш лес. Посади свое дерево», говорится в сообщении пресс-службы главы администрации муниципалитета.

«Торжественный старт будет дан в 10:30 на главной сцене Центрального городского парка. После этого эстафета будет передана участникам акции на других площадках города, которые были выбраны на основе изучения общественного мнения и пожеланий местных жителей», – отмечается в сообщении.

По данным Реутовского информагентства, традиционно в акции примут участие все неравнодушные граждане, известные жители Реутова, ветераны, сотрудники администрации городского округа и управляющих компаний, депутаты, волонтеры молодежных организаций, школьники и студенты, а также почетные гости, имена которых организаторы пока держат в секрете.

«Получить необходимый инвентарь желающие могут по адресам своих управляющих компаний», – добавляется в материале.

Областная акция «Наш лес. Посади свое дерево» проходит с 2014 года для восстановления лесопосадок. Сама посадка проводится двухлетними саженцами, специально выращиваемыми в подмосковных питомниках. Посадка леса на территории Московской области может проводиться только в два очень небольших периода времени – в апреле-мае и сентябре-октябре.

Во время проведения акции в прошлом году в ней приняли участие около 300 тысяч человек.