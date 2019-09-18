Неверно. В ходе масштабного исследования качества питьевой воды лишь в 5% изученных образцов бутилированной воды действительно были обнаружены молекулы пластика. Однако их содержание было настолько мало, что человеку потребовалось бы выпить более 250 литров такой воды за один прием, чтобы превысить допустимые значения нормы.

Правда