Викторина о воде: миф или правда?
9 вопросов | Пройден 18 раз
Пройдите викторину РИАМО ко Дню мониторинга воды и ответьте, что из этого является мифом, а что – правдой.
Викторина о воде: миф или правда? (1/9)
Организм человека на 90% состоит из воды.
Фото Александр Кожохин © РИАМО
Правда
Неверно. На самом деле, лишь эмбрион на 90% состоит из воды, а в организме взрослого человека около 60% воды.
Миф
На самом деле, лишь эмбрион на 90% состоит из воды, а в организме взрослого человека около 60% воды.
Викторина о воде: миф или правда? (2/9)
Россия обладает самыми большими запасами пресной воды в поверхностных источниках – реках, озерах, болотах.
Правда
Неверно. По общему объему возобновляемых водных ресурсов наша страна занимает второе место после Бразилии с ее самой полноводной рекой в мире – Амазонкой. Согласно Справочнику ЦРУ по странам мира от 2008 года, 4498 кубических километров воды в России против 8233 кубических километров в Бразилии.
Миф
По общему объему возобновляемых водных ресурсов наша страна занимает второе место после Бразилии с ее самой полноводной рекой в мире – Амазонкой. Согласно Справочнику ЦРУ по странам мира от 2008 года, 4498 кубических километров воды в России против 8233 кубических километров в Бразилии.
Викторина о воде: миф или правда? (3/9)
Питьевая вода на Земле скоро закончится.
Правда
Неверно. Суммарное количество пресной воды не изменилось на планете за миллионы лет. Другое дело, что источники питьевой воды близ мест обитания человека истощаются, а качество ее ухудшается. Но здесь речь идет скорее о возможных проблемах в снабжении пресной водой крупных городов, чем о глобальном уменьшении ее количества.
Миф
Суммарное количество пресной воды не изменилось на планете за миллионы лет. Другое дело, что источники питьевой воды близ мест обитания человека истощаются, а качество ее ухудшается. Но здесь речь идет скорее о возможных проблемах в снабжении пресной водой крупных городов, чем о глобальном уменьшении ее количества.
Викторина о воде: миф или правда? (4/9)
Современная вода токсична из-за растворенных в ней молекул пластика.
Правда
Неверно. В ходе масштабного исследования качества питьевой воды лишь в 5% изученных образцов бутилированной воды действительно были обнаружены молекулы пластика. Однако их содержание было настолько мало, что человеку потребовалось бы выпить более 250 литров такой воды за один прием, чтобы превысить допустимые значения нормы.
Миф
В ходе масштабного исследования качества питьевой воды лишь в 5% изученных образцов бутилированной воды действительно были обнаружены молекулы пластика. Однако их содержание было настолько мало, что человеку потребовалось бы выпить более 250 литров такой воды за один прием, чтобы превысить допустимые значения нормы.
Викторина о воде: миф или правда? (5/9)
Объем морской воды на Земле примерно в 35 раз превышает количество питьевой.
Викторина о воде: миф или правда? (6/9)
Вода обладает памятью, а ее молекулы и структура способны видоизменяться в зависимости от полученной информации.
Правда
Неверно. Большинство ученых утверждают, что никаких научных данных, подтверждающих существование «памяти» у воды не существует. На основании исследований и экспериментов, опубликованных в журнале «Успехи физических наук» (УФН, № 2, 2014), сделан вывод, что вода не обладает долговременной памятью об электромагнитных, магнитных и механических воздействиях, а также о растворяемых в ней веществах.
Миф
Большинство ученых утверждают, что никаких научных данных, подтверждающих существование «памяти» у воды не существует. На основании исследований и экспериментов, опубликованных в журнале «Успехи физических наук» (УФН, № 2, 2014), сделан вывод, что вода не обладает долговременной памятью об электромагнитных, магнитных и механических воздействиях, а также о растворяемых в ней веществах.
Викторина о воде: миф или правда? (7/9)
Дистиллированная вода вреднее воды из-под крана.
Фото skhakirov © flickr.com
Правда
Дистиллированная, то есть очищенная от солей и органических примесей вода, не содержит необходимых веществ, способствующих правильной работе сердца и мышц, укреплению костей и зубов. Зато сырая вода, льющаяся из российских кранов, давно соответствует мировым стандартам безопасности и является важным источником минералов для организма.
Миф
Неверно. Дистиллированная, то есть очищенная от солей и органических примесей вода, не содержит необходимых веществ, способствующих правильной работе сердца и мышц, укреплению костей и зубов. Зато сырая вода, льющаяся из российских кранов, давно соответствует мировым стандартам безопасности и является важным источником минералов для организма.
Викторина о воде: миф или правда? (8/9)
Озеро Байкал содержит четвертую часть всех мировых озерных запасов пресной воды.
Фото pixabay © Фото
Правда
Байкал содержит около 24 тысячи кубических километров озерной пресной воды, а всего таких запасов на планете около 91 тысячи кубических километров.
Миф
Неверно. Байкал содержит около 24 тысячи кубических километров озерной пресной воды, а всего таких запасов на планете около 91 тысячи кубических километров.
Викторина о воде: миф или правда? (9/9)
Струя воды под большим напором может разрезать сталь.
Фото Анастасия Осипова © РИАМО
Правда
В промышленности применяются установки для резки водой. Например, вода, выходящая под давлением в несколько тысяч атмосфер, может разрезать стальную пластину.
Миф
Неверно. В промышленности применяются установки для резки водой. Например, вода, выходящая под давлением в несколько тысяч атмосфер, может разрезать стальную пластину.
Любитель природы
Признайтесь, вы пробовали «заряженную» воду и думали, что на 90% состоите из воды?!
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