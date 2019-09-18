РИАМО - 18 сен. Многоуровневый паркинг №1, расположенный в столичном аэропорту Внуково, закрыли на капитальный ремонт, сообщается в Twitter-аккаунте воздушной гавани.

«Закрыт на капитальный ремонт наш многоуровневый паркинг №1. Мы постараемся закончить его как можно скорее», - говорится в сообщении.

Пока идет капремонт пассажирам и гостям аэропорта посоветовали пользоваться соседними парковками №№ 2, 3 и 4.

Как уточняется на сайте аэропорта, паркинг будет закрыт до 1 ноября 2019 года.