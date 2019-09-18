РИАМО (КОРОЛЕВ) – 18 сен. Сотрудники полиции провели профилактические встречи с жителями Королева, на которых рассказали населению о способах защиты от мошенников, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Королев Оксана Еруновская.

Сотрудники УМВД России по городскому округу Королев провели профилактическую акцию «Осторожно, мошенники!» на территории города с целью довести до граждан профилактические рекомендации по предупреждению мошенничества.

«Во время встречи участковые уполномоченные полиции рассказали гражданам о наиболее распространенных способах обмана и о мерах предосторожности, чтобы не стать жертвами мошенников», – сказала Еруновская.

Полицейские рекомендовали жителям быть бдительными, не сообщать номера своих банковских карт и пин-кодов, не производить по просьбе незнакомых людей различные операции в банкоматах, при сообщении по телефону о проблемах с близкими незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

Стражи правопорядка вручили населению памятки с напоминанием о том, как обезопасить себя и своих близких от действий мошенников.