РИАМО (КОРОЛЕВ) – 18 сен. Более 70 новых лифтов планируют установить в многоквартирных домах Королева в текущем году, сообщается на сайте городской администрации.

Работы по замене лифтового оборудования ведутся в Королеве ежегодно. Всего в наукограде 2289 лифтов. За прошедшие пять лет в домах было установлено более 800 новых лифтов – заменены все кабины, срок эксплуатации которых истек.

«В настоящее время продолжается плановая замена оборудования. Так, в плане работ на 2019 год – замена 76 лифтов в 20 многоквартирных домах», – говорится в сообщении.

Также в 2019 году в план капитального ремонта вошли 36 многоквартирных домов Королева. В перечне – ремонт внутридомовых инженерных сетей в восьми домах, фасадов в 13 домах, кровли в семи домах, отмостки в 12 домах.

Общий объем финансирования работ по капитальному ремонту составляет более 460 миллионов рублей.