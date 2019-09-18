РИАМО (КОРОЛЕВ) – 18 сен. Во всех котельных подмосковного Королева проводят пробные пуски отопления, которые продлятся до 20 сентября, сообщается на сайте городской администрации.

«В настоящее время все объекты теплоснабжения полностью готовы к началу отопительного сезона. Стопроцентная готовность также у систем водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения. С 17 по 20 сентября во всех городских котельных проведут пробные топки», – говорится в сообщении.

Все 1245 многоквартирных домов наукограда получили паспорта готовности к зимнему периоду. В домах были проведены санитарно-технические работы, в том числе промывка и опрессовка внутридомовых инженерных коммуникаций системы отопления, ремонт фасадов, ремонт кровель, ремонт мест общего пользования, восстановление теплового контура, проверка и ремонт подвальных и чердачных помещений, дымоходов и вентиляционных каналов, системы газоснабжения, а также электромонтажные работы.

Большой объем был выполнен на объектах теплоснабжения. Отремонтировано газовое, технологическое и электротехническое оборудование, проведена ревизия запорной арматуры и замена трубопроводов на 28 котельных, отремонтировано 46 центральных тепловых пунктов, заменено 4,5 километра ветхих тепловых сетей.