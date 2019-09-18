РИАМО (КОРОЛЕВ) – 18 сен. В подмосковном Королеве более 700 человек и около 160 единиц техники выйдут на уборку улиц в зимний период, сообщается на сайте городской администрации.

В работах по уборке снега на улицах и во дворах зимой будут принимать участие все коммунальные службы города: «Автобытдор», «Горзеленхозстрой», ресурсоснабжающие организации, управляющие компании.

«На сегодняшний день все организации обеспечены необходимой техникой и персоналом. Для работ будут привлечены 159 единиц уборочной техники и 717 сотрудников», – говорится в сообщении.