РИАМО (КОРОЛЕВ) – 18 сен. В подмосковном Королеве 29 сентября ограничат движение автотранспорта из-за проведения Космического марафона, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

29 сентября в Королеве пройдет традиционный Космический марафон. Забег проводится с 1977 года, с каждым годом набирая популярность и все большее количество участников. В 2018 году в марафоне приняли участие более трех тысяч человек из разных стран мира.

«В этом году в маршрут Космического марафона были внесены изменения для того, чтобы сократить количество перекрытий. 29 сентября будут действовать ограничения с 10:00 до окончания мероприятия на следующих участках дорог Королева. Улица Чайковского: от улицы Гагарина до улицы Октябрьская; улица Октябрьская: от улицы Фрунзе до Октябрьского бульвара; Октябрьский бульвар: от Октябрьского бульвара, дом №12 (институт повышения квалификации) до улицы Циолковского», – говорится в сообщении.

Также движение автомобилей ограничат на части улицы Циолковского (правая сторона автомобильного движения в сторону улицы Коммунальная): от пересечения с Октябрьским бульваром до проезда Циолковского; на улице Пионерская: от перехода через автомобильную дорогу по велосипедной дорожке Акуловского водоканала (частично, по мере прохождения участниками маршрута пробега).