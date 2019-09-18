РИАМО (КОРОЛЕВ) – 18 сен. Все желающие смогут сдать кровь для нуждающихся 23 сентября в Королеве в рамках акции «Спасибо, донор», сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

В ходе предыдущей акции было собрано порядка 22 литров крови.

«Двадцать третьего сентября в Королеве пройдет городская донорская акция «Спасибо, донор». В этот день с 9:00 до 11:00 неравнодушные жители Королева смогут сдать кровь для нуждающихся людей. Донором может стать гражданин Российской Федерации от 18 лет и весом более 50 килограммов», – сказал собеседник агентства.

Желающим сдать кровь не следует курить за час до процедуры, также им необходимо воздержаться от алкоголя за два дня до донации.