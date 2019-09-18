РИАМО – 18 сен. В федеральном правительстве обсуждают возможность списания долгов по налогам и административным штрафам в случае банкротства человека, проект соответствующих поправок уже рассмотрели в правительственной комиссии по законопроектной деятельности, пишет в среду «Российская газета».

«Проект поправок в Бюджетный кодекс расширяет перечень ситуаций, когда налоговые недоимки признаются безнадежными и, соответственно, списываются. Теперь к таким ситуациям будет отнесено и банкротство гражданина. Процедура банкротства физических лиц предусмотрена для того, чтобы помочь гражданам, попавшим в тяжелую и безвыходную финансовую ситуацию, избавиться от долговой петли», - сказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

За последний год в России банкротами признали 411,8 тысячи человек, а сумма долгов, которую списали по банкротству, составила 153,7 миллиарда рублей. Для многих возможность списания задолженностей по налогам и штрафам поможет поправить финансовую ситуацию.

В то же время процедура банкротства предполагает тщательную проверку имущественного состояния гражданина. Поэтому в итоге часть средств все-таки может быть взыскана, и с банкрота спишут только остаток долгов.