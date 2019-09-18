РИАМО - 18 сен. По техническим причинам на Ярославском направлении Московской железной дороги отстают от графика электропоезда, сообщается в Twitter-аккаунте «Центральной пригородной пассажирской компании».

«На Ярославском направлении задерживаются несколько поездов ветки из Монино и Фрязино по техническим причинам. Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график», - говорится в сообщении.

Пассажирам принесли извинения за возможные неудобства из-за сбоя.

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