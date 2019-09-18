РИАМО - 18 сен. Работы по комплексному благоустройству и озеленению территории завершили в Парке Победы в Зеленограде, общая площадь благоустройства составила свыше 35 гектаров, сообщил в среду журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В Парке Победы завершены работы по комплексному благоустройству и озеленению территории. Общая площадь благоустройства составила более 35 гектар, включая водоем. Уже сегодня парк открыт для всех желающих», – сказал Бирюков.

Центральный элемент территории – Большой городской пруд, с одной стороны которого расположился Парк Победы, а с другой Дендропарк. Немного западнее располагается Малый городской пруд, вместе они фактически образуют единый водоем площадью около 12 гектар.

Для очистки дна от многолетних иловых отложений и берегоукрепления был произведен спуск воды в Большом и Малом городских прудах. Вдоль берегов Большого городского пруда организованы живописные променады – набережные на воде.

«Главной достопримечательностью парка стал многоступенчатый фонтан «Каскад». В ходе работ по благоустройству провели капитальный ремонт гидротехнических сооружений и стенок бассейнов, а также обновили его облицовку. После ремонта не только чаши фонтана, но и струи украшает многоцветная архитектурно-художественная подсветка» – подчеркнул Бирюков.

Кроме того, на поверхности Большого городского пруда появились три плавающих фонтана. Их основание выполнено в виде кувшинки, из которой ввысь устремляются струи воды. Направление лепестков можно менять – делать бутон либо немного раскрытым, либо полностью. Из каждого фонтана бьют 17 струй, высота выброса которых достигает 8 метров. Рисунок движения воды тоже можно менять, выбрав из заранее запрограммированного набора водных картин. Всего их 13, а подсветка подчеркивает красоту фонтанов в вечернее время.

На центральной лестнице, которая идет вдоль фонтана, устроен подогрев ступеней и площадок. Это не позволит образовываться льду в зимний период, чтобы талая вода не скапливалась на площадках, обустроена дренажная система. Кроме того, вдоль лестницы установили новые перила.

Всего на территории парка насчитывается 59 лестниц разной длины и ширины. В ходе благоустройства все лестницы приведены в порядок: укрепили опорные конструкции, заменили облицовку и гранитные ступени. Помимо этого, проведен ремонт подпорных стенок. Завершено и устройство дорожно-тропиночной сети, с использованием различных видов покрытий.

Бирюков отметил, что в парке возродили лодочную станцию с пристанью, к которой одновременно смогут причаливать до 12 лодок.

Для создания уютной атмосферы в вечернее время установлено порядка 500 новых опор освещения. Помимо этого, учитывая особенность территории Дендропарка, а также в пейзажных частях парка установлены более 500 световых боллардов – это светильники высотой около 1 метра. С их помощью создается более камерное освещение, а также они не будут задевать высокую густую растительность. Кроме того, под композиционно значимыми группами деревьев установлена дополнительная подсветка.

По просьбе местных жителей в парке обустроены две детские площадки. Одна из них появилась около подпорной стенки со стороны культурного центра «Зеленоград». Площадь этой зоны для игры составляет порядка 350 квадратных метров. Здесь установлены веревочный игровой комплекс, несколько разноплановых каруселей, батут и балансир. Помимо игрового оборудования на площадке установлены две конструкции с уличными гамаками. Вторая появилась на месте стихийной парковки, ее площадь составляет более 1,4 тысяч квадратных метров. Здесь установлены качели, батутная дорожка, игровой комплекс с сеткой для лазания и комплексы для прыгания. А любители пробежек смогут воспользоваться беговой дорожкой длиной 2,5 километра.