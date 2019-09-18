РИАМО - 18 сен. В Москве и Подмосковье период обильного листопада начнется в октябре, а в ноябре деревья уже полностью избавятся от листвы, сообщил РИАМО главный садовник Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Антон Дубенюк.

«Листопад в Московском регионе начнется в конце октября, а в ноябре деревья сбросят все листья», - сказал Дубенюк.

Он отметил, что опадание листьев может ускориться из-за прохладной погоды и ночных заморозков.

Ранее дежурный синоптик центра погоды «Фобос» сообщил, что в ночь с четверга на пятницу в Московской области уже возможны первые заморозки. В Москву ночные заморозки могут прийти в ночь с пятницы на субботу.

Психолог Илья Шабшин ранее рассказал, как сохранить хорошее настроение осенью. По словам специалиста, следует чаще пользоваться комнатными лампами и люстрами, восполняя дефицит света, а также активно общаться с друзьями и близкими.