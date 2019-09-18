РИАМО - 18 сен. Посетитель букмекерской конторы, расположенной на Рязанском проспекте в Москве, получил ножевое ранение в ходе конфликта, нападавшего разыскивают, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«В букмекерскую контору на Рязанском проспекте зашел нетрезвый мужчина, где у него произошел конфликт с другим посетителем. В ходе конфликта мужчина нанес оппоненту резаную рану ножом и скрылся», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сотрудники полиции в настоящее время ведут розыск злоумышленника.