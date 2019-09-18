РИАМО - 18 сен. В рамках конкурса «Малые архитектурные формы «Город: детали» дизайнеры и архитекторы предложат идеи для благоустройства Москвы, отмеченные жюри проекты будут представлены на выставке «Город: детали», которая пройдет на ВДНХ с 3 по 5 октября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Дизайнеры, архитекторы и студенты профильных вузов предложат идеи по благоустройству Москвы в рамках конкурса «Малые архитектурные формы «Город: детали». Задача участников — сделать городскую среду еще более комфортной и безопасной», - говорится в сообщении.

Специалистам предлагается разработать объекты в одной или нескольких номинациях — «Уличная мебель», «Детская площадка», «Арт-объект». Проект, который получит Гран-при, будет реализован в одном из районов столицы. При этом в каждой номинации предусмотрены три поощрительных денежных приза в размере 100, 200 и 400 тысяч рублей.

В жюри конкурса вошли ведущие иностранные и российские архитекторы, промышленные и ландшафтные дизайнеры, работающие в сфере градостроительства.

Прием работ осуществляется до 25 сентября. Проекты-победители и работы, отмеченные жюри, представят на выставке «Город: детали», которая будет работать с 3 по 5 октября на ВДНХ в павильоне № 75. Здесь же пройдут деловая программа и урбанистический форум, посвященный вопросам развития городской среды.

В выставке примут участие российские и зарубежные производители уличной мебели, освещения, детских и спортивных развивающих площадок, автобусных остановок, систем безопасности и навигации. Пространство павильона разделят на несколько зон. Здесь можно будет перекусить, посмотреть кино о Москве, а также увидеть романтический перформанс «Ночной район».

Мероприятия проводятся в рамках программы «Мой район».