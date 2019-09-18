РИАМО - 18 сен. Возгорание произошло в одной из квартир на улице Маршала Федоренко в Москве, в результате пожара один человек погиб, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

«В районе 22:00 вчерашнего дня произошло возгорание в одной из квартир по адресу: улица Маршала Федоренко, дом 2, корпус 2. Возгорание было успешно ликвидировано. В результате два человека спасено, один, к сожалению, погиб», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что площадь пожара составила около 10 квадратных метров.