РИАМО – 18 сен. По просьбам москвичей в сентябре поменяли режим работы светофоров еще на 14 пешеходных переходах через оживленные улицы города, где находятся школы, детские сады, музеи, театры, офисы и торговые центры, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Режим работы светофоров оптимизировали еще на 14 пешеходных переходах в сентябре. По просьбам москвичей, на шести зебрах уменьшили время ожидания зеленого сигнала, на восьми — увеличили продолжительность зеленого света», - говорится в сообщении.

Заместитель руководителя столичного центра организации дорожного движения Дмитрий Горшков отметил, что ЦОДД регулярно оптимизирует работу светофоров на оживленных улицах столицы — там, где расположены школы, детские сады, музеи, театры, офисы, крупные торговые центры и многое другое.

«Передвигаться по городу должно быть удобно и пешеходам, и автомобилистам, и пассажирам общественного транспорта. Поэтому при регулировке режима работы устройств мы учитываем поток транспорта. Изменения не сказываются на загруженности дорог. Пешеходам же больше не приходится долго ждать зеленого сигнала светофора — у них появляется больше времени на то, чтобы перейти улицу», — заявил Горшков.

Например, на пересечении Вятской и 1-й Хуторской улиц увеличили длительность разрешающего сигнала светофора для пешеходов на семь секунд — с 13 до 20 секунд. А на улице Приорова, возле дома 20/9 теперь не нужно долго ждать зеленого света — время его ожидания уменьшили на 19 секунд (с 58 до 39 секунд).

Продолжительность зеленого света увеличили на пешеходных переходах по адресам:

— Измайловское шоссе — Вернисажная улица;

— Большая Пироговская улица — переулок Хользунова;

— Вятская улица — 1-я Хуторская улица;

— Проектируемый проезд № 2139 — Проектируемый проезд № 2305;

— Поселок Кокошкино, улица Дачная, дом 3;

— Ландышевая улица — Куркинское шоссе;

— Проезд Дежнева — Заповедная улица;

— Саянская улица, дом 15, корпус 1.

Время ожидания зеленого сигнала сократили на переходах по адресам:

— Алтуфьевское шоссе — улица Пришвина;

— улица Приорова, дом 20/9;

— 11-я Парковая улица — Верхняя Первомайская улица;

— 3-я Парковая улица — Верхняя Первомайская улица;

— 9-я Парковая улица — Верхняя Первомайская улица;

— Носовихинское шоссе — Юбилейный проспект.

Кроме того, в Москве появились еще два регулируемых пешеходных перехода. Зебры организовали на пересечении Путилковского шоссе с 1-м Митинским переулком, а также на улице Грина, возле дома 20.

Обращения по поводу регулирования работы светофоров принимают на mos.ru и на едином транспортном портале, а также в официальных группах ЦОДД в социальных сетях. Кроме того, горожане могут предложить свои идеи дорожным координаторам ЦОДД. Чтобы провести встречу, нужно оформить заявку на сайте центра.

По просьбам жителей с 2013 года режим работы светофоров был изменен более чем на тысяче пешеходных переходов.