РИАМО - 18 сен. Московские школьники и дошкольники могут отправлять заявки на участие в олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы», на данный момент регистрацию прошли уже более 40 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В столице стартовал седьмой сезон олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы». К участию приглашают школьников и дошкольников лично или в составе команды. Уже сейчас зарегистрировалось более 40 тысяч человек. Оставить заявку можно до 15 марта 2020 года на официальном сайте», - говорится в сообщении.

О своем участии в олимпиаде заявили 50 площадок, еще более 100 планируют присоединиться в ближайшее время.

Во время основного тура олимпиады ребята будут изучать музеи, парки и усадьбы столицы. Чтобы попасть в финал, нужно будет посетить минимум четыре музея, а также один парк или одну усадьбу. О правилах состязания рассказала координатор олимпиады Мария Войцик.

«В этом году мы планируем открыть для участников новые интересные музеи. Уже ждут ребят Музей И. С. Тургенева, две площадки Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, две территории Военно-патриотического парка «Патриот» (в том числе «Партизанская деревня»). И это еще не все. Будет и новый эколого-просветительский центр, и исторические музеи, и технические. Каждый ребенок обязательно сможет выбрать то, что захочется посетить именно ему. И как всегда, будут новые конкурсы! Ждем всех в новом сезоне олимпиады», — сказала Войцик.

Успешно выступившие в основном туре участники будут соревноваться в финальной игре — прогулке по одному из исторических районов столицы. Эта игра состоится весной.

В прошлом сезоне олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» в основном туре участвовали более 160 тысяч школьников и дошкольников. Площадками состязания стали 226 музеев, парков и усадеб.