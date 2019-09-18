РИАМО - 18 сен. Минометную мину времен Великой Отечественной войны обнаружили в подмосковном Наро-Фоминском городском округе, угрозы для людей боеприпас не представляет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Находка была сделана утром 17 сентября в районе дома №11 в деревне Бирюлево.

«Поступило сообщение об обнаружении минометной мины (82 миллиметра) времен Великой Отечественной войны по вышеуказанному адресу. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», - говорится в сообщении.

На месте обнаружения мины выставлена охрана силами ОВД. Изъятие и уничтожение боеприпаса проведут специалисты Минобороны.