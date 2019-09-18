РИАМО – 18 сен. В Москве начала работать горячая линия по вопросам включения отопления, жители столицы могут получить информацию о начале отопительного сезона и оставить заявку, если возникнут проблемы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В общегородском контакт-центре запустили выделенную горячую линию по вопросам включения отопления. Звонки принимают по телефону: +7 (800) 100-23-29», - говорится в сообщении.

Горячая линия будет работать временно, пока включают отопление. Горожане смогут получить информацию о начале сезона, а также оставить заявку в случае возникновения проблем — например, если батареи недостаточно прогреваются.

«Традиционно в начале отопительного сезона мы фиксируем значительное увеличение количества звонков на линию единого диспетчерского центра, который принимает заявки горожан в сфере ЖКХ. Время ответа оператора резко увеличивается, и дозвониться в ЕДЦ по вопросам, не связанным с отоплением, становится сложнее. Выделенная линия позволит перераспределить потоки звонков. Те, у кого есть вопросы или проблемы с отоплением, получат помощь на специальной горячей линии. А операторы ЕДЦ смогут принять больше других заявок», — сказал руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

Дозвониться на горячую линию есть возможность и через единый диспетчерский центр (+7 (495) 539-53-53). Чтобы задать вопросы об отоплении, после набора номера следует нажать цифру 2.

Оставить заявку в случае возникновения проблем с отоплением можно также с помощью мобильного приложения «Госуслуги Москвы». В разделе «Единый диспетчерский центр» необходимо нажать на плюс, и тогда в правом нижнем углу экрана откроется окно подачи заявки. В нем нужно выбрать тип дефекта, а затем ввести адрес. Заявка принимается в работу сразу же после подачи. Статус ее исполнения можно отслеживать в приложении.

Отопление в Москве включают, когда среднесуточная температура не превышает восьми градусов в течение пяти дней подряд, а синоптики обещают ее дальнейшее снижение. Отключают отопление по тому же принципу — если температура воздуха в течение пяти дней составляет более восьми градусов и в дальнейшем ожидается ее повышение.

Работы по включению отопления длятся несколько суток. В первую очередь начинают работать батареи в детских садах, школах, больницах и поликлиниках, а затем в жилых домах и на промышленных предприятиях. Отключают отопление в обратном порядке.

При необходимости в больницы, поликлиники, школы и на другие объекты социальной инфраструктуры тепло могут подавать раньше официального начала отопительного сезона.