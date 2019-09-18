РИАМО - 18 сен. Столичные родители получат онлайн-доступ к данным о проведенных вакцинациях детей, для этого им нужно будет подать заявку через портал mos.ru, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«До конца года родители смогут получить онлайн-доступ к электронной медицинской карте ребенка, содержащей информацию о проведенных вакцинациях. Для этого им необходимо будет подать заявку на портале mos.ru. Пока реестром могут пользоваться только врачи», - говорится в сообщении.

Данные обо всех прививках, сделанных в детских городских медицинских и образовательных учреждениях за последние 18 лет, были загружены в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС) в начале сентября.

«Сегодня в базе находятся данные прививочных карт более 1,9 миллиона москвичей в возрасте до 18 лет. Такой электронный паспорт содержит полную информацию о сделанных или пропущенных прививках. Благодаря новому сервису московские семьи смогут отслеживать все прививки своих детей», — сказал руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Кроме того, родителям станет известно, какие препараты используются при вакцинации. В ЕМИАС внесен перечень из 150 наименований вакцин, зарегистрированных на территории России.

В будущем горожане, чьим детям своевременно не сделали прививку, будут получать СМС-сообщения, а также письма на электронную почту от ЕМИАС. Они напомнят мамам и папам о том, что пора идти в поликлинику.

Врач на приеме может сразу проверить, привит ли маленький пациент от той или иной инфекции. В противном случае врач посоветует родителям это сделать. Информацию о новых сделанных прививках, об отказах от них и противопоказаниях педиатры тоже вносят в систему.

«Сейчас оригиналы бумажных прививочных карт хранятся в городских поликлиниках по месту прикрепления или в медицинском кабинете школы. Данные о вакцинации также переносятся в медкарту. Родители в любой момент могут попросить выдать на руки выписку или заверенную копию карты профилактических прививок. Такой документ требуется при оформлении в детский сад, школу, при выезде за границу, на отдых в санаторий или детский лагерь», - добавляется в материале.

Прививки, сделанные в негосударственных медицинских организациях, в Единой медицинской информационно-аналитической системе не отображаются. Для того чтобы внести их в базу, родителям предлагается предъявить в городской поликлинике имеющиеся прививочные сертификаты.

«Электронная прививочная карта удобна как для врачей, так и для горожан. Медики смогут точнее планировать кампании по вакцинации детей. Кроме того, электронный документ, в отличие от бумажного, невозможно потерять. В случае смены места жительства или прикрепления к другой поликлинике информация сохраняется в базе данных. При необходимости в медорганизации выдадут выписку из карты», - уточняется на сайте.

Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС) была разработана в 2011 году. Она объединяет более 700 зданий медицинских организаций, в которых работают более 45 тысяч человек. Система обслуживает до 250 тысяч пациентов в день и содержит около 9 миллионов медицинских карт. С помощью ЕМИАС жители столицы могут записаться к врачу, выписать электронный рецепт, прикрепить детей к поликлинике и так далее.