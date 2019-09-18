РИАМО - 18 сен. В среду в Москве и Подмосковье ожидается облачная с прояснениями погода и дожди, температура воздуха не поднимется выше плюс 14 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем погоду в столице и области будет определять тыловая часть атлантического малоподвижного циклона. При облачной погоде с прояснениями пройдет дождь по интенсивности от небольшого до умеренного. Максимальная температура воздуха в Москве - 12-14 градусов, по области - 9-14 градусов. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится и составит 734 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха - около 50%», - говорится в сообщении.

По мнению синоптиков, сегодня на самочувствие метеозависимых людей повлияет целый ряд неблагоприятных условий - от низкого атмосферного давления до повышенной влажности. Недомогание могут почувствовать и здоровые люди.

«Для укрепления здоровья, чтобы легче переносить осеннее ненастье, необходимо соблюдать ряд несложных мер: пересмотреть режим труда и отдыха, заниматься спортом, совершать прогулки и терренкуры дозированно, не перегружая чрезмерно организм, принимать поливитамины и адаптогены. Необходим полноценный сон, прием лекарств, рекомендованных врачом с профилактической и лечебной целью», - заключается на сайте.