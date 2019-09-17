РИАМО – 17 сен. Посетить бесплатные кружки и студии теперь можно во время прогулки в парках столицы, так, юные гости смогут не только отдохнуть, но и обучиться кляксографии, раскрыть актерский талант и собрать модель яхты, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Так, в административном здании сада «Эрмитаж» работает арт-студия живописи и рисунка.

«На занятиях ребята знакомятся с художественными приемами и цветовой гармонией, после чего приступают к созданию эскизов. Уроки младшей группы (от шести до 10 лет) проходят по пятницам с 16:00 до 18:00, подростковой (от 10 до 15 лет) – по четвергам с 17:30 до 19:00. Записаться на занятия можно по телефону: 8(495)699-15-95», – говорится в сообщении.

Основам живописи также научат в парке «Сокольники». Студия «Тюбик» работает три раза в неделю – по понедельникам, четвергам и пятницам с 16:00 до 18:45. Занятия проходят для ребят от семи до 18 лет.

Кроме того, для маленьких гостей (от трех до семи лет) в парке открылась изостудия «Карандаш».

«В программе – рисование пальчиками и ладошками, кляксография, монотипия, оттиск, набрызг, тиснение, пуантилизм (рисование точками) и другие нестандартные техники. Студию можно посетить по понедельникам, вторникам, средам и пятницам с 16:00 до 18:10. Вход свободный, но нужно предварительно зарегистрироваться по телефону: 8(499)268-59-51», – уточняется на сайте.

Еще одна мастерская находится на первом этаже Центра творчества Таганского парка. Студия «Кисти&Краски» открыта для юных творцов от шести до 10 лет по вторникам и средам с 18:00 до 19:30.

Здесь педагоги помогут раскрыть собственный художественный вкус. Для участия необходима предварительная регистрация по телефону: 8(495)912-38-83.

Все занятия бесплатные. Материалы (краски, кисти, бумага) нужно приносить с собой.

В столичных парках работает четыре студии актерского мастерства, три из которых находятся в Доме детского творчества парка «Сокольники».

В частности, в драмкружок «Синяя птица» могут записаться ребята от семи до 18 лет.

«На занятиях актриса и театральный режиссер-постановщик Татьяна Аксюта рассказывает о том, как побороть страх перед публикой. В программу входят уроки по сценической речи, вокалу и пластике. Лучшие ученики примут участие в постановках и смогут выступить на профессиональной сцене. Репетиции проходят по вторникам и средам с 15:00 до 18:30, а также по субботам с 12:00 до 13:30 и с 15:00 до 16:30», – перечисляется в материале.

В мастерской художественного слова «Золотой ключик» занятия проводит педагог с тринадцатилетним стажем Светлана Хомук. Она поможет ребятам от семи до 16 лет исправить дефекты дикции, наладить артикуляцию, стать более уверенными в себе.

С искусством театра теней и кукол могут познакомиться все желающие от шести до 17 лет в студии «СветЛуна». Здесь обучат не только актерскому мастерству, но и покажут, как создавать декорации и театральный реквизит своими руками. Студия проводит репетиции по понедельникам и средам с 16:00 до 16:45 и с 18:05 до 19:35.

Регистрация на все занятия Дома детского творчества парка «Сокольники» доступна по телефону: 8(499) 268-59-51.

А в павильоне «Заповедное посольство» парка «Зарядье» в октябре стартует курс из 24 творческих мастер-классов. Их проведут в рамках научно-познавательных программ ParkLab. Занятия направлены на развитие фантазии, обучение базовым навыкам и творческим подходам. Программа разработана для ребят в возрасте от 10 до 15 лет. Регистрация на участие появится на сайте парка.