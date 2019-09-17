РИАМО – 17 сен. В Подмосковье с начала текущего года 53 тысячи человек получили услугу по профессиональной ориентации, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«Многие люди испытывают затруднения в выборе карьерного пути, дальнейшей профессии. Наши специалисты помогают всем желающим пройти тестирование и, на основании результатов, разобраться и выявить у человека склонности и таланты к тем или иным видам профессиональной деятельности или дальнейшего обучения», – отметила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Для получения услуги необходимо обратиться в центр занятости населения Московской области. Кроме того, гражданин может получить предложение о предоставлении услуги от работника центра занятости населения в ходе получения других услуг.

Предварительная запись для проведения тестирования осуществляется при личном обращении в центр занятости, по телефонам центра занятости, а также по электронной почте.