РИАМО – 17 сен. Завершено благоустройство парка культуры и отдыха «Мечта» в поселке Селятино в Наро-Фоминском городском округе, здесь появились новые прогулочные маршруты и танцплощадка, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Благоустройство парка осуществлялось в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды».

«Основной целью проекта являлось создание комфортной прогулочной зоны, реконструкция дорожно-тропиночной сети и функциональное насыщение территории», – отмечается в сообщении.

На территории парка в рамках благоустройства появилась дополнительная площадка для спорта с тренажерами, расширена зона скейт-парка с организацией роллердрома.

Кроме того, оборудовали танцевальную площадку, в центре которой разместили лавку, обогнутую вокруг существующих насаждений. Помимо этого, в парке провели работы по устройству дорожно-тропиночной сети, ремонту тропы здоровья, устройству дренажа, освещению, озеленению.

Также в рамках благоустройства в парке были добавлены новые пешие маршруты – дощатые дорожки протянулись вглубь парка, где можно по-настоящему насладиться единением с природой.