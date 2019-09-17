РИАМО - 17 сен. В Подмосковье по губернаторской программе уже оборудовали 148 детских площадок, в этом году игровые комлпексы устанавливаются по семи тематикам, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Мы успешно реализуем программу по установке детских игровых площадок по программе губернатора. 148 новых детских игровых комплексов уже появилось в Подмосковье», - сказал министр благоустройства Михаил Хайкин.

Всего в этом году запланирована установка 217 детских игровых площадок в 63 муниципалитетах и 11 уникальных (состоящих из трех) площадью 1350 квадратных метров в парках культуры и отдыха Московской области.

С 2015 по 2018 годы в Подмосковье установлена 771 детская игровая площадка по губернаторской программе.

В этом году детские игровые площадки по губернаторской программе устанавливаются по семи тематикам: «транспорт», «космос», «лес», «замок», «эко-город», «море», «спорт». Это большие игровые комплексы по 450 квадратных метров с мягкими, безопасными резиновыми покрытиями яркого цвета.