РИАМО - 17 сен. Предложенную инициативу о пуске электромобилей на выделенные полосы встретили в Москве с неодобрением, «Мосгортранс» и центр организации дорожного движения правительства города считают, что подобная мера негативно повлияет на качество пассажирских перевозок.

Ранее СМИ сообщали, что владельцам электромобилей в РФ могут дать право ездить по выделенной полосе для общественного транспорта с 2020 года. С таким предложением выступила группа Национальной технологической инициативы «Автонет».

«Сейчас обсуждают инициативу пускать на «выделенки» электромобили. Спойлер: мы против. Почему: выделенные полосы (помимо свободы передвижения) помогают снизить число ДТП с автобусами минимум на 25%. Это – безопасность наших пассажиров. А-полосы – для городского транспорта», – говорится в Twitter-аккаунте «Мосгортранса».

С ними солидарны и коллеги из «Московского транспорта». Они предполагают, что выезд любых автомобилей каршеринга на выделенные полосы будет означать существенное ухудшение работы городского наземного транспорта, которое коснется не менее 3 миллионов пассажиров Московского региона каждый день.

Представители ЦОДД уверены, что по полосам для городского транспорта должны ездить только профессиональные водители.

«К ним предъявляются особые требования в области безопасности дорожного движения. Водители проходят ежедневные медосмотры, автобусы и автомобили такси – технический контроль», – уточняется в Twitter-аккаунте ЦОДД.