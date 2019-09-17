РИАМО - 17 сен. Из-за ремонтных работ 19 и 20 сентября изменится график движения электропоездов на Павелецком направлении Московской железной дороги, некоторые поезда отменили, сообщается на сайте «Центральной пригородной пассажирской компании».

«С 23:00 19 сентября до 10:00 20 сентября на станции Домодедово пройдут ремонтно-путевые работы. В связи с этим расписание Павелецкого направления будет скорректировано. Изменятся время отправления и прибытия ряда рейсов», – отмечается в сообщении.

Так, несколько электричек не будут останавливаться на платформах Булатниково, Расторгуево, Калинина, З2 километр, Взлетная, Востряково; станции Коломенское, платформе Чертаново, станции Бирюлево-Товарная, Бирюлево-Пассажирская.

Кроме того, несколько поездов отменено на участке Домодедово – Москва (Павелецкий вокзал).

«ЦППК просит пассажиров учитывать данную информацию при планировании поездок и напоминает: ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Приложение доступно в AppStore и Google Play», – уточняется в материале.