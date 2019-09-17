РИАМО – 17 сен. В 2020 году в стране планируется переход на электронные трудовые книжки, это удобно работодателям и позволит защитить россиян от потери сведений о трудовом стаже, сообщает Федеральное агентство новостей.

Во вторник Государственная дума приняла в первом чтении законопроекты об электронных трудовых книжках.

«Предусматривается формирование в электронном виде работодателями сведений о трудовой деятельности работников, которые сейчас есть в трудовой книжке и направление их в информационную систему Пенсионного фонда», — пояснил заместитель министра труда и социальной защиты России Всеволод Вуколов.

По его словам, изменения также дают возможность работникам проверить сведения о своей трудовой деятельности через МФЦ, портал госуслуг или Пенсионный фонд РФ.

Он отметил, что все желающие смогут пользоваться и бумажным вариантом документа. Для этого в течение 2020 года сотрудники должны подать письменное заявление работодателю.

А те, кто будет впервые устраиваться на работу с января 2021 года, автоматически получат трудовую в электронном варианте.

Замминистра подчеркнул, что начала следующего года работодатели будут предоставлять в информационную систему сведения о трудовой деятельности сотрудников в рамках существующей ежемесячной отчетности.

В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение, что закон об электронных трудовых книжках давно ожидаем бизнес-сообществом, так как избавит предпринимателей от лишних затрат, а для работников «сведет к минимуму риск потери сведений о трудовом стаже».