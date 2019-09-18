РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 18 сен. Электричество отключат в доме №2 на улице Бондарева в подмосковном Дзержинском в среду из-за проведения аварийных работ на подстанции, сообщается в группе Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители и гости города! Сообщаем вам, что 18 сентября будет производиться отключение электроэнергии в доме №2 на улице Бондарева», – говорится в сообщении.

Света не будет с 9:00 до 17:00. Отключение связано с аварийными работами на подстанции.