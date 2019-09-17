РИАМО – 17 сен. На 5 километре автодороги Фряново – Ботово – Беседы произошло опрокидывание грузовика, в результате происшествия никто не пострадал, однако пришлось перекрывать движение транспорта в обе стороны, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В 17:20 (17 сентября – ред.) произошло опрокидывание грузовика Renault. Никто не пострадал, движение в обе стороны перекрыто», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас устанавливаются все причины произошедшего.