РИАМО – 17 сен. В Московском областном государственном театре юного зрителя 21 сентября в 17:00 состоится открытие программы «Конкурс зрительских рецензий» по окончании спектакля «Маленький принц» режиссера Алексея Доронина, говорится в сообщении пресс-службы МОГТЮЗ.

Зрители напишут свои первые творческие работы под руководством заведующей педагогоической части Александры Никитиной.

«В этом сезоне конкурс будет проходить в обновленном формате. Письменные работы участники будут создавать сразу после просмотра спектакля, в процессе совместной работы. Победителем окажется тот, у кого за год наберется больше разнообразных и интересных работ. В течение года мы проведем по 3-4 встречи для разного возраста. Участниками конкурса могут стать дети, взрослые и семьи. Итоги подведем в мае 2020 года», – отмечается в сообщении.

За более подробной информацией о программах зрительского клуба можно обратиться на сайт театра в разделе «Клуб МОГТЮЗ».

Кроме того, для членов клуба предусмотрена скидка в 10%.