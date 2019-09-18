РИАМО - 18 сен. Тушинский суд Москвы назначил на среду рассмотрение иска компании «Анкор» к организаторам несогласованной акции 27 июля.

На 18 сентября в 15:30 назначено предварительное судебное заседание по иску компании «Анкор» к организаторам несогласованной акции.

Коптевский и Тушинкий суды Москвы получили иски к организаторам несогласованной акции, прошедшей в центре города 27 июля, на сумму около 25 миллионов рублей. Компании потребовали возместить убытки.

ООО «Анкор» во время митинга на Тверской компании пришлось приостановить работу своего ресторана. Истец указал в заявлении, что ему был причинен ущерб в виде упущенной выгоды. Заявитель требует взыскать с организаторов акции 550 тысяч рублей.

Несогласованный властями столицы митинг по допуску всех кандидатов в депутаты Мосгордумы к выборам прошел 27 июля на Тверской улице. По данным ГУ МВД России по столице, в этот день за различные правонарушения на несогласованной акции протеста были задержаны более тысячи человек. По факту массовых беспорядков СК возбудил уголовное дело.