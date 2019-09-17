РИАМО – 17 сен. Восстановлено строительство долгостроя ЖК «Лунево» в Солнечногорске, объект рассчитан на 100 квартир, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Застройщик ООО «СМУ №78» возобновил строительно-монтажные работы на объекте, расположенном по адресу: городской округ Солнечногорск, поселок Лунево, дом №33.

«Так, 59 дольщиков ЖК «Лунево» ожидают завершения строительства, всего жилой комплекс рассчитан на 100 квартир. Строительство объекта осуществлялось с 2014 года. Первоначальный планируемый срок ввода в эксплуатацию: март 2016 года», – отмечается в сообщении.

Cтроительно-монтажные работы приостанавливались в связи с недостаточным финансированием, были возобновлены с сентября 2017 года и повторно были остановлены в марте 2018 года в связи с окончанием действия разрешения на строительство. Далее застройщику понадобилось дополнительное время, чтобы исправить недоработки в проектной документации, и обратиться за продлением разрешения на строительство в Минжилполитики.

В апреле 2018 года объект был взят на контроль правительства Московской области.

«Министерство жилищной политики Московской области продлило застройщику разрешение на строительство объекта. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован во II квартале 2020 года», – добавила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.