РИАМО - 18 сен. 21 специалисту сферы образования из Подмосковья в среду в доме правительства региона в ходе торжественной церемонии вручат свидетельства о праве на получение жилищных субсидий в рамках программы «Социальная ипотека», говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области - министра образования региона Ольги Забраловой.

«Это очень эффективная мера поддержки, поэтому мы хотим дать возможность как можно большему количеству специалистов ей воспользоваться», – сказала Забралова.

В рамках программы «Социальная ипотека» право на получение субсидий предоставляют не только учителям, но и воспитателям, тренерам, уникальным специалистам, врачам.

18 сентября сертификаты соципотеки получит 21 участник программы. На торжественном мероприятии будут представлены восемь педагогов из Балашихи, по два учителя из Дмитровского округа и из Дубны, а также специалисты из Одинцова, Дзержинского, Краснознаменска, Ивантеевки, Долгопрудного, Наро-Фоминска, Подольска, Домодедова, Балашихи.

Как отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова, до конца сентября запланировано вручение еще 140 свидетельств.

«По поручению губернатора Московской области программа «Социальная ипотека» продолжит реализовываться для педагогов и в следующем году. Более того, квота на ее получение будет увеличена с 90 до 110 специалистов. В 2020 году мы планируем предоставить свидетельства 60 учителям и 30 воспитателям, а 20 мест остается для молодых учителей», - добавила Забралова.