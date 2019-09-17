РИАМО - 17 сен. Торжественная церемония награждения победителей конкурса грантов мэра Москвы состоялась в столице, мероприятие было проведено в театральной тематике, передает корреспондент РИАМО.

Победители во всех номинациях получили гранты на общую сумму в 400 миллионов рублей. Всего вручали две группы грантов: малого размера (до 700 тысяч рублей) и гранты на крупные проекты (до 2,5 миллионов рублей). Их вручили 234 организациям.

«Очень приятно, что в этом году состоялся конкурс. Есть различия в подходах между 2018 и 2019 годом. <...> Этот конкурс был сделан на базе общественной палаты. В этом году именно сами некоммерческие организации выбирали номинации и порядок проведения. Мы учли все ошибки прошлого года в технологиях, в подаче самой заявки, в моменте работы специалистов», - сказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

По ее словам, в 2018 году было около тысячи заявок, а в текущем году - 670. Но если в 2018 году большинство компаний подавали проекты на гранты малого размера, то 80% проектов 2019 года подавались на грант большого размера.

По мнению Драгуновой, такое различие связано с тем, что компании обрели еще большую уверенность в своих силах и готовы бороться за большие гранты.

Среди победителей есть компании, которые помогают детям со сложностями развития и серьезными заболеваниям, ветеранам войны в Афганистане.

Торжественный вечер был посвящен театральной тематике. В рамках мастер-класса на мероприятии гости и участники церемонии могли выбрать венецианскую маску и украсить ее различными атрибутами - от перьев до стеклянных вкраплений.