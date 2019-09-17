РИАМО - 17 сен. По итогам аукциона на завершение строительства нового здания ГАПОУ МО «Московский областной музыкальный колледж имени С.С. Прокофьева» в Пушкине контракт на проведение строительно-монтажных работ заключен с ООО «А1», говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Как отметил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев, контракт с предыдущим подрядчиком был расторгнут в 2018 году из-за срыва графика производства работ. Была произведена корректировка проектно-сметной документации, исправленный проект получил положительное заключение экспертизы.

«Здание комплекса включает три функциональных модуля: музыкальную школу, музыкальный колледж, а также модуль «общественное пространство с залом». Общая площадь объекта составляет 5970 квадратных метров», – говорится в сообщении.

Министр добавил, что завершить все работы и ввести здание в эксплуатацию планируется в 2020 году.