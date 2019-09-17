РИАМО - 17 сен. Более 8,7 тысячи соискателей премии губернатора «Наше Подмосковье» уже представили свои проекты в муниципалитетах, до 20 сентября смогут презентовать в доме правительства Московской области те, кто еще не успел, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

«Всего в муниципалитетах проекты представили 8713 соискателей. 18, 19 и 20 сентября те, кто не успел презентовать свой проект, могут сделать это в рамках дополнительных дней презентаций в доме правительства Московской области», - сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

По ее словам, 21 сентября начнется третий этап реализации премии, который продлится до 31 октября, - рассмотрение проектов советом по присуждению премий, анализ проектов профильными экспертами.

Презентации проводятся в целях проверки достоверности представленной информации. Данная процедура является обязательной для всех соискателей. В день презентации соискатель должен иметь при себе паспорт или его копию, документ подтверждающий регистрацию по месту жительства или по месту пребывания на территории региона.

«Мы выделяем несколько критериев оценки проектов: социальная значимость, реализация предлагаемой идеи, если она уже существует, практическое применение, уникальность и охват аудитории. Учитывается и количество человек в группе. Это такие абсолютные критерии, по которым мы ставим галочки», - отметил председатель совета по присуждению ежегодных премий губернатора «Наше Подмосковье» Евгений Князев.

Ежегодная премия «Наше Подмосковье» была учреждена в 2013 году губернатором Московской области Андреем Воробьевым с целью поддержки социальных инициатив жителей региона и присуждается за реализованные или находящиеся в стадии реализации социальные проекты, направленные на развитие области.

Принять участие в конкурсе могут совершеннолетние граждане РФ, имеющие постоянную или временную регистрацию на территории области, реализующие или уже реализовавшие социально значимый проект в Подмосковье.

За шесть лет в конкурсе приняли участие более 230 тысяч жителей Подмосковья, 11 778 заявителей получили денежные премии в размере до 500 тысяч рублей.

Постановлением губернатора утвержден призовой фонд ежегодной премии 180 миллионов рублей. В 2019 году победителям вручат одну тысячу премий по 180 тысяч рублей.