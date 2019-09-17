РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 сен. В подмосковном Подольске задержали 27-летнего водителя автомобиля Mazda, который в состоянии алкогольного опьянения врезался в припаркованный автомобиль, из-за чего погиб пассажир машины, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник правоохранительных органов.

«Водитель автомобиля Mazda, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по улице Рабочей, врезался в припаркованный у края проезжей части пустой автомобиль «ГАЗ», после чего с места ДТП скрылся. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции был обнаружен автомобиль и его 27-летний водитель. Также в салоне находился пассажир, скончавшийся от травм, полученных в результате ДТП», - сказал сотрудник.

По данному факту Следственным управлением возбуждено уголовное дело. По словам свидетелей, в салоне также находился ребенок, он остался жив.